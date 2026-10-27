Лавров пригрозил "обострением" войны против Украины

Лавров угрожает Украине

Приспешник Путина считает, что ситуация вокруг Украины обостряется.

"Поэтому эта война будет продолжаться, и она, даже я бы сказал, имеет тенденцию к обострению", - сказал Лавров во время встречи с главными редакторами африканских СМИ.

Россия хвалит Трампа

Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа "при всех своих действиях в поддержку Украины, передаче вооружений, которые продаются европейцам, предоставлении спутниковой информации, - она открыта к диалогу".

Лавров уверен, что администрация Трампа открыто выступает за мирные переговоры и развитие диалога по большому количеству направлений.

Лавров ругает европейцев

Однако путинский министр традиционно ругает Европу, якобы "категорически отказывающуюся до буквально последнего момента от участия в каких-либо контактах с Россией".

По словам Лаврова, сейчас европейцы якобы пришли к тому, что переговоры нужны. Хотя он цинично сказал, что не услышал от политиков Европы ничего нового.