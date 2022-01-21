ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лавров пригрозил "самыми серьезными последствиями" за игнорирование требований РФ

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 19:28
Лавров пригрозил "самыми серьезными последствиями" за игнорирование требований РФ Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Соединенным Штатам серьезными последствиями, если они будут игнорировать требования РФ. В частности, те, что озвучены в "гарантиях безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"До Энтони Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением США и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", - говорится в сообщении.

При этом в МИД добавили, что последствий можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по "гарантиям безопасности".

"Письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе", - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Женеве состоялись переговоры между Лавровым и Блинкеном. Их встреча длилась около 1,5 часа.

После переговоров Сергей Лавров заявил, что США и Россия договорились, что Белый дом предоставит письменные предложения по "гарантиям безопасности".

Подробнее о встрече дипломатов читайте в материале РБК-Украина - "Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше".

Читайте РБК-Украина в Google News
Лавров Энтони Блинкен Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
"Чего хочет Путин?". Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова
"Чего хочет Путин?". Блинкен рассказал, о чем спросил у Лаврова
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше