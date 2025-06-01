Лавров поговорив з Рубіо перед переговорами у Стамбулі: що відомо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.Предметом обговорення стала ситуація, пов’язана з війною проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
У Москві також заявили, що американський чиновник нібито висловив "співчуття" у зв’язку з вибухами на об’єктах залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях РФ, які, за даними російської сторони, спричинили жертви серед цивільного населення.
"З російської сторони було підкреслено, що компетентні органи ведуть ретельне розслідування, і найближчим часом результати будуть оприлюднені. Винні будуть встановлені та понесуть покарання", - заявили в російському дипвідомстві.
Крім того, за твердженням МЗС РФ, сторони також обговорили можливі ініціативи щодо політичного врегулювання війни, зокрема "плани щодо відновлення прямих переговорів між Росією та Україною в Стамбулі 2 червня".
2 червня в Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Російська сторона має намір представити так званий "меморандум" із власним баченням припинення вогню.
Україна наполягала на тому, щоб Москва передала свої пропозиції до зустрічі, проте цього не сталося.
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яку очолив міністр оборони Рустем Умєров. До переговорної групи також увійшли представники Офісу президента, Міністерства закордонних справ, Генерального штабу, СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
Зеленський заявив, що українська сторона у Стамбулі вимагатиме повного й безумовного припинення вогню з боку Росії.
Зазначимо, що напередодні переговорів СБУ провела масштабну атаку на російські авіабази. Ударів зазнали чотири аеродроми, внаслідок чого було уражено щонайменше 41 літак, зокрема Ту-95, Ту-22М3 та А-50. Детальніше про спецоперацію СБУ "Павутина" - у матеріалі РБК-Україна.
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