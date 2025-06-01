Лавров поговорил с Рубио перед переговорами в Стамбуле: что известно

В Москве также заявили, что американский чиновник якобы выразил "соболезнования" в связи со взрывами на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях РФ, которые, по данным российской стороны, повлекли жертвы среди гражданского населения.

"С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут тщательное расследование, и в ближайшее время результаты будут обнародованы. Виновные будут установлены и понесут наказание", - заявили в российском дипведомстве.

Кроме того, по утверждению МИД РФ, стороны также обсудили возможные инициативы по политическому урегулированию войны, в частности "планы по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня".