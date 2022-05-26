UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лавров о плане Италии по Украине: такие идеи не предлагают серьезные политики

Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Предложения, включенные в итальянский план по Украине, не могут исходить от серьезных политиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова в четверг, 26 мая.

По его мнению, серьезные политики не могут предлагать изложенные в итальянском плане по Украине инициативы по Крыму и Донбассу.

Кроме того, по словам Лаврова, Россия знает об инициативе Италии по урегулированию военного конфликта в Украине только из СМИ.

Ранее сообщалось, что Италия разработала план мира и урегулирования кризиса в Украине. В частности, план предусматривает подписание соглашения между Украиной и Россией о территориях Донбасса и Крыма для решения расхождения по международно-признанным границам.

В свою очередь, в России заявили, что не получали никакого плана по Украине. Вся имеющаяся у Кремля информация из средств массовой информации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине