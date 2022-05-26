Лавров про план Італії щодо України: такі ідеї не пропонують серйозні політики

Пропозиції, включені в італійський план щодо України, не можуть виходити від серйозних політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова у четвер, 26 травня.

На його думку, серйозні політики не можуть пропонувати викладені в італійському плані щодо України ініціативи щодо Криму та Донбасу.

Крім того, за словами Лаврова, Росія знає про ініціативу Італії щодо врегулювання військового конфлікту в Україні лише із ЗМІ.