Лавров про план Італії щодо України: такі ідеї не пропонують серйозні політики

Пропозиції, включені в італійський план щодо України, не можуть виходити від серйозних політиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова у четвер, 26 травня.
На його думку, серйозні політики не можуть пропонувати викладені в італійському плані щодо України ініціативи щодо Криму та Донбасу.
Крім того, за словами Лаврова, Росія знає про ініціативу Італії щодо врегулювання військового конфлікту в Україні лише із ЗМІ.
Раніше повідомлялося, що Італія розробила план миру і врегулювання кризи в Україні. Зокрема, план передбачає підписання угоди між Україною та Росією щодо територій Донбасу та Криму для вирішення розбіжність за міжнародно-визнаними кордонами.
У свою чергу, в Росії заявили, що не отримували жодного плану щодо України. Вся наявна у Кремля інформація із засобів масової інформації.