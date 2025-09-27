Лавров після слів Трампа зробив заяву про Україну та "кордони 2022 року"

Лавров таким чином відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який припустив, що Україна здатна повернути усі свої території та "піти ще далі".

"На рахунок кордонів 2022 року, на мою думку, вже ніхто на них не розраховує, тому що розраховувати на повернення до цих кордонів було б політичною сліпотою і повним нерозумінням того, що відбувається", - заявив російський міністр.