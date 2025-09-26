Путін вбиває людей без причини, війна в Україні має закінчитися, - Трамп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп висловив своє невдоволення тим, що робить Росія і тим, що робить її президент Володимир Путін.

"Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка котиться до біса. Вони бомбардують все", - сказав він.

Також президент США констатував, що російські війська захоплюють дуже мало території, "якщо взагалі завойовують".

"Насправді, вони втрачають деякі території. Тому я думаю, що це дуже погано впливає на репутацію Росії. Ця війна мала б закінчитися. Якби це була наша війна, ми б закінчили її за один тиждень", - наголосив він.