Путін вбиває людей без причини, війна в Україні має закінчитися, - Трамп
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення діями Путіна і констатував падіння економіки Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Трамп висловив своє невдоволення тим, що робить Росія і тим, що робить її президент Володимир Путін.
"Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка котиться до біса. Вони бомбардують все", - сказав він.
Також президент США констатував, що російські війська захоплюють дуже мало території, "якщо взагалі завойовують".
"Насправді, вони втрачають деякі території. Тому я думаю, що це дуже погано впливає на репутацію Росії. Ця війна мала б закінчитися. Якби це була наша війна, ми б закінчили її за один тиждень", - наголосив він.
Критика Росії з боку Трампа
Раніше РБК-Україна з посиланням на The Washington Post писало, що позиція Дональда Трампа щодо РФ, в тому числі його різкі висловлювання, є "тактикою ведення переговорів": таким чином він здійснює тиск на Кремль.
Видання стверджує, що слова Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території, свідчить про його розчарування Путіним. Вони пролунали лише через місяць після саміту в Алясці.
Трамп під час зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Росія має зупинити війну проти України.
Також Трамп нещодавно заявив, що Путін його підвів, а їхні добрі стосунки вже не мали жодного значення.