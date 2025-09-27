ua en ru
Сб, 27 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Лавров після слів Трампа зробив заяву про Україну та "кордони 2022 року"

Росія, Субота 27 вересня 2025 22:36
UA EN RU
Лавров після слів Трампа зробив заяву про Україну та "кордони 2022 року" Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Будь-які заяви та розрахунки на те, що Україна повернеться до кордонів 2022 року нібито є "політичною сліпотою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, якого цитують росЗМІ.

Лавров таким чином відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який припустив, що Україна здатна повернути усі свої території та "піти ще далі".

"На рахунок кордонів 2022 року, на мою думку, вже ніхто на них не розраховує, тому що розраховувати на повернення до цих кордонів було б політичною сліпотою і повним нерозумінням того, що відбувається", - заявив російський міністр.

Нагадаємо, що 23 вересня під час виступу на тижні високого рівня Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським написав, що Україна може повернути всі свої території, які тимчасово окупували росіяни. І, на його думку, навіть "піти трохи далі".

Трамп також заявив, що Росія безцільно воює вже три з половиною роки. А "справжня військова сила" мала б здобути перемогу за тиждень. Це робить РФ дуже схожою на "паперового тигра". Абсолютно ті ж самі тези Трамп повторив 26 вересня, під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Лавров
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"