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Лавров ответил на угрозы Украины по Крымскому мосту

Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия не сбрасывает со счетов угрозы со стороны Украины из-за Керченского моста. В то же время в Кремле уверены, что такие планы потерпят полный крах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Про Керченский мост уже кто-то из его говорящих голов, я не знаю, чем там они разговаривают, произнес угрозу про Крымский мост", - сказал он.

Лавров отметил, что у них "армия ответственная", и все эти угрозы берутся на заметку, ведь "дыма без огня не бывает".

"И я убежден, что все эти планы потерпят полный крах", - добавил министр.

Напомним, что буквально сегодня же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма и моста гарантирована военными РФ.

Как сообщалось, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оружие от союзников поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс.

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Крымский мостКерченский мост