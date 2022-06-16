Лавров відповів на погрози України по Кримському мосту

Росія не скидає з рахунків загрози з боку України через Керченський міст. Водночас в Кремлі впевнені, що такі плани зазнають повного краху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ)

"Про Керченський міст уже хтось з його голів, що розмовляють, я не знаю, чим там вони розмовляють, вимовив загрозу про Кримський міст", - сказав він.

Лавров зазначив, що у них "армія відповідальна", і всі ці загрози беруться на замітку, адже "диму без вогню не буває".

"І я переконаний, що всі ці плани зазнають повного краху", - додав міністр.