Лавров об ответе США на "гарантии": мы их не можем принять

"Ответ США прежде всего нас интересует потому, что понятно кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что ответ США по "гарантиям безопасности" состоит из двух частей. В первой говорилось о не расширении НАТО, не размещении ударного вооружения и возвращение Военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года.

"По этим вопросам ответ отрицательный и он нас удовлетворить не может. В ответе сказано, что превыше всего - это право другого государства собирать Союза присоединяться к ним менять свои союзы и это не обсуждается", - заявил Лавров.

По его словам, вторая часть ответа США заключалась в праве стран выбирать собственные союзы.

"Вторая часть пакета заключается в том, что право каждого государства выбирать союзами ограничено его же обязательствами, и укреплять свою безопасность за счет безопасности любого другого государства. Второй момент важный заключается в том ,что ни одна страна, ни организацию по стране может доминировать в пространстве ОБСЕ", - добавил Лавров.