Лавров про відповідь США на "гарантії": ми їх не можемо прийняти

"Відповідь США насамперед нас цікавить тому, що зрозуміло хто грає головну роль у вирішенні цих питань у Західному таборі", - заявив Лавров.

Він підкреслив, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" складається з двох частин. У першій йшлося про не розширення НАТО, не розміщення ударного озброєння і повернення військово-технічної конфігурації в Європі на позиції 1997 року.

"З цих питань відповідь негативна і вона нас задовольнити не може. У відповіді сказано, що понад усе - це право іншої держави збирати спілки приєднуватися до них і це не обговорюється", - заявив Лавров.

За його словами, друга частина відповіді США полягала в праві країн вибирати власні союзи.

"Друга частина пакету полягає в тому, що право кожної держави вибирати союзами обмежене його ж зобов'язаннями, і зміцнювати свою безпеку внаслідок безпеки будь-якої іншої держави. Другий момент важливий полягає в тому, що жодна країна, ні організація по країні може домінувати в просторі ОБСЄ", - додав Лавров.