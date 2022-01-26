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Лавров обвинил Запад в "подталкивании" Украины к провокациям против РФ

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Москва, Среда 26 января 2022 11:41
Лавров обвинил Запад в "подталкивании" Украины к провокациям против РФ Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны якобы подталкивают Украину к провокациям против Российской Федерации. В частности, поставками оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости"

По его словам, США и их европейские союзники удваивают усилия по сдерживанию России.

"Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в НАТОвскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против РФ", - добавил Лавров.

Напомним, на прошлой неделе Лавров заявил, что Россия якобы никогда не угрожала украинскому народу, и добавил, что РФ "не собирается нападать на Украину".

Он также угрожал Западу "самыми серьезными последствиями" за игнорирование требований Москвы по так называемым "гарантиям безопасности", среди которых отказ от вступления Украины в НАТО.

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Российская Федерация Украина Лавров
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