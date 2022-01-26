Лавров звинуватив Захід у "підштовхуванні" України до провокацій проти РФ
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що західні країни нібито підштовхують Україну до провокацій проти Російської Федерації. Зокрема, поставками зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости"
За його словами, США та їхні європейські союзники подвоюють зусилля щодо стримування Росії.
"Досить подивитися на проведення все більш провокаційних військових маневрів поблизу наших кордонів, на втягування в НАТОвську орбіту київського режиму, постачання йому летальної зброї та його підштовхування до здійснення прямих провокацій проти РФ", - додав Лавров.
Нагадаємо, минулого тижня Лавров заявив, що Росія нібито ніколи не погрожувала українському народу, і додав, що РФ "не збирається нападати на Україну".
Він також погрожував заходу "найсерйознішими наслідками" за ігнорування вимог Москви щодо так званих "гарантій безпеки", серед яких відмова від вступу України до НАТО.