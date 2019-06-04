В Кремле поставили Украине условие для нормандской встречи

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В РФ ожидают "позицию украинской стороны"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поставил условие Украине для проведения встречи в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

По словам Пескова, Владимир Путин обсуждал вопрос возобновления диалога по урегулированию ситуации на востоке Украины в нормандском формате. Пресс-секретарь главы РФ отметил, что сейчас нельзя говорить о том, когда будет возможен саммит, поскольку, как утверждает Песков, еще до сих пор нет позиции украинской стороны.

"Еще не совсем сформированы и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Поэтому здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения этого саммита нет", - заявил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что заседание в нормандском формате (Украина-Германия-Франция-Россия) по решению ситуации на Донбассе состоится в середине июля. Данилюк подчеркивал, что минский процесс был главной темой сегодняшней встречи президента Украины Владимира Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

Как писало РБК-Украина, Франция и Германия выразили президенту Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в нормандском формате.

Добавим, президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу. Так, Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы. Также президент назвал дату встречи минской группы - 5 июня.