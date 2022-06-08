Лавров назвал условие для встречи Зеленского и Путина

Для встречи президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина необходимо, чтобы сначала возобновился переговорный процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова во время пресс-конференции в среду, 8 июня.

По словам Лаврова, необходимо, чтобы переговорные команды возобновили работу.

"Мы многократно все это объясняли. Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на недели. Он заявлял уже неоднократно: Я буду разговаривать, переговоры возобновим, только если русские уберут свои контингенты на линию 24 февраля. Но это несерьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые украинская делегация сама выдвигала 29 марта здесь же, в Стамбуле", - сказал он.

Как сообщалось, в Анкаре начались переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу о разблокировке украинских портов и вывозе зерна по Черному морю.

Напомним, ранее Лавров отменил свой визит в Сербию, намеченный на 6 июня. Причина в том, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова.

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