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Лавров назвав умову для зустрічі Зеленського та Путіна

Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Для зустрічі президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно, щоб спочатку відновився переговорний процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова під час прес-конференції у середу, 8 червня.

"Ми багаторазово все це пояснювали. Зеленський хоче зустрічі заради зустрічі. У нього сім п'ятниць на тижні. Він заявляв уже неодноразово: Я розмовлятиму, переговори відновимо, тільки якщо росіяни приберуть свої контингенти на лінію 24 лютого. Але це несерйозний підхід, до того ж А повністю суперечить тим ініціативам, які українська делегація сама висувала 29 березня тут же, у Стамбулі", - сказав він.

За словами Лаврова, необхідно щоб переговорні команди відновили роботу.

Як повідомлялося, в Анкарі розпочалися переговори глав МЗС Росії та Туреччини Сергія Лаврова та Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів та вивезення зерна Чорним морем.

Нагадаємо, раніше Лавров скасував свій візит до Сербії, намічений на 6 червня. Причина в тому, що Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили небо для літака Лаврова.

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Лавров