Три страны закрыли небо для Лаврова накануне его визита в Сербию: что известно
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вечерње новости.
В связи с этим намеченный на 6-7 июня визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию "оказался под большим вопросом". При этом, по данным издания, "в этом нет никакой вины официального Белграда".
Дело в том, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы российского МИДа. Официального подтверждения ни со стороны Кремля, ни со стороны официального Белграда, пока не поступало.
Издание также опубликовало документ, подтверждающий, факт закрітия неба Черногории для самолета Лаврова.
Как сообщалось, 8 июня по этому вопросу в Анкару приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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