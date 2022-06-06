Лавров отменил визит в Сербию после закрытия неба для его самолета

В МИД РФ подтвердили, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для пролета самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим он отменил свой визит в Сербию, намеченный на 6 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой в эфире итальянского телеканала La7 .

"Страны - участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", - сказала она

При этом, журналистам "Настоящее время", на уточняющий вопрос отменен ли из-за этого визит Лаврова в Сербию, высокопоставленный источник в МИД РФ отметил: "Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела".

Сам же Лавров завил, что у Запада "дела совсем плохи".

"Видимо, дела на Западе совсем плохи, и крики, которые в последнее время раздаются о необходимости для Сербии сделать окончательный выбор, о том, что как бывший премьер-министр Швеции и министр иностранных дел делал громкие заявления, что худшее, что может Сербия сделать, чтобы продвигать свою европерспективу - это принять министра иностранных дел России в Белграде", - сказал он.