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Лавров назвал условие, от которого зависят параметры мирного договора Украины и РФ

Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что нападение России на Украину в любом случае закончится мирным договором. Но по его словам, текст соглашения будет зависеть от положения дел на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сергея Лаврова "Первому каналу".

"Как и в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором. Но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", - заявил министр иностранных дел РФ.

Он также отметил, что на всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться "на определенную территорию". О какой именно территории идет речь, Лавров не уточнил.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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