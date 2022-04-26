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Лавров назвав умову, від якої залежать параметри мирного договору України і РФ

Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, що напад Росії на Україну в будь-якому випадку закінчиться мирним договором. Але за його словами, текст Угоди буде залежати від стану справ на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сергія Лаврова "Першому каналу".

"Як і в будь-якій ситуації, коли застосовуються збройні сили, звичайно ж, все закінчиться договором. Але параметри цього Договору будуть визначатися тією стадією військових дій, на якій цей договір стане реальністю", - заявив Міністр закордонних справ РФ.

Він також зазначив, що на всіх переговорах обговорюється нейтральний, позаблоковий статус України в купе з гарантіями безпеки, які будуть поширюватися "на певну територію". Про яку саме територію йдеться, Лавров не уточнив.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська ФедераціяЛавров