Лавров назвав умову, від якої залежать параметри мирного договору України і РФ

Міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив, що напад Росії на Україну в будь-якому випадку закінчиться мирним договором. Але за його словами, текст Угоди буде залежати від стану справ на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Сергія Лаврова "Першому каналу".

"Як і в будь-якій ситуації, коли застосовуються збройні сили, звичайно ж, все закінчиться договором. Але параметри цього Договору будуть визначатися тією стадією військових дій, на якій цей договір стане реальністю", - заявив Міністр закордонних справ РФ.

Він також зазначив, що на всіх переговорах обговорюється нейтральний, позаблоковий статус України в купе з гарантіями безпеки, які будуть поширюватися "на певну територію". Про яку саме територію йдеться, Лавров не уточнив.