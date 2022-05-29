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Лавров назвал главный приоритет РФ в войне против Украины

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Главным российским приоритетом России в войне против Украины является полный захват Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова для французского телеканала TF1.

"Нашим главным приоритетом является "освобождение" Донецкой и Луганской областей, которые сейчас признаны Российской Федерацией "независимыми государствами", - отметил он.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, будет ли Россия продвигаться дальше после захвата Донбасса.

"Наша очевидная цель, конечно, выдавить украинскую армию из Донецкой и Луганской областей. По остальным территориям Украины, где есть люди, не желающие разрывать связи с Россией, решать будет население этих регионов", - подчеркнул Лавров.

Напомним, в апреле у президента России Владимира Путина называли первоочередной задачей войны против Украины уничтожение "националистических батальонов".

Сам Путин утверждает, что его военная "спецоперация" якобы направлена на помощь жителям Донбасса.

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