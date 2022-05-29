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Лавров назвав головний пріоритет РФ у війні проти України

Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Головним російським пріоритетом Росії у війні проти України є повне захоплення Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова для французького телеканалу TF1.

"Нашим головним пріоритетом є "звільнення" Донецької та Луганської областей, які зараз визнані Російською Федерацією "незалежними державами", - зазначив він.

При цьому він ухилився від відповіді на питання, чи буде Росія просуватися далі після захоплення Донбасу.

"Наша очевидна мета, звичайно, видавити українську армію з Донецької та Луганської областей. Щодо решти територій України, де є люди, які не бажають розривати зв'язки з Росією, вирішувати буде населення цих регіонів", - підкреслив Лавров.

Нагадаємо, у квітні у президента Росії Володимира Путіна називали першочерговим завданням війни проти України знищення "націоналістичних батальйонів".

Сам Путін стверджує, що його військова "спецоперація" нібито спрямована на допомогу жителям Донбасу.

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ДонбасЛавровВійна Росії проти України