UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лавров мріє про перемогу РФ у війні. Часу йому не шкода

Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На сьомий місяць війни проти України у Росії заявляють про готовність воювати "скільки знадобиться".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Newsweek.

Він вкотре заявив про проведення в Україні нібито "спеціальної військової операції", цілі якої "захист" населення Донбасу, усунення загроз безпеці РФ, "демілітаризація" та "денацифікація" України.

"Всі вони залишаються актуальними і будуть досягнуті, скільки б часу на це не знадобилося", - сказав Лавров.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ.

У ході мобілізації РФ планує призвати до армії 300 тисяч резервістів. Проте в МВС України зазначили, що Росія у ході першої хвилі мобілізації зможе зібрати максимум 40-50 тисяч військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛавров