Лавров мечтает о победе РФ в войне. Времени ему не жалко

На седьмой месяц войны против Украины в России заявляют о готовности воевать "сколько понадобится".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Newsweek.
Он в который раз заявил о проведении в Украине якобы "специальной военной операции", цели которой "защита" населения Донбасса, устранение угроз безопасности РФ, "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
"Все они остаются актуальными и будут достигнуты, сколько бы времени на это ни понадобилось", - сказал Лавров.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.
В ходе мобилизации РФ планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов. Однако в МВД Украины отметили, что Россия в ходе первой волны мобилизации сможет собрать максимум 40-50 тысяч военных.
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