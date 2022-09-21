Лавров мечтает о победе РФ в войне. Времени ему не жалко

На седьмой месяц войны против Украины в России заявляют о готовности воевать "сколько понадобится".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Newsweek .

Он в который раз заявил о проведении в Украине якобы "специальной военной операции", цели которой "защита" населения Донбасса, устранение угроз безопасности РФ, "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

"Все они остаются актуальными и будут достигнуты, сколько бы времени на это ни понадобилось", - сказал Лавров.