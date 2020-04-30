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Лавров: міністри констатували виконання 1 з 9 пунктів угод в Парижі

Новини » Політика     30.04.2020 - 16:11
Лавров: міністри констатували виконання 1 з 9 пунктів угод в Парижі
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Сторони зуміли частково реалізувати пункт про обмін полоненими

На сьогоднішній зустрічі в нормандському форматі міністри констатували виконання лише 1 з 9 пунктів паризьких угод. Про це на брифінгу за підсумками відеоконференції заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, мова йде про пункт, який передбачав обмін полоненими у форматі всіх на всіх.

"Ми констатували, що з дев'яти пунктів підсумкового документа Паризького саміту в нормандському форматі виконаний, та й то частково, тільки один. Я маю на увазі обмін утримуваних осіб. Відбулися в грудні і квітні два обміну... в цілому 230 осіб були обміняні між Києвом, Донецьком і Луганськом", - заявив Лавров.

Раніше РБК-Україна писало, що відеоконференція міністрів закордонних справ країн нормандського формату пройде для оцінки прогресу виконання домовленостей Паризького саміту. При цьому в Україні серед позитиву відзначали проведення обміну полоненими.

Також повідомлялося, Кремль наполягає, щоб Україна узгодила нові умови врегулювання ситуації на Донбасі з самопроголошеними Донецької та Луганської "народними республіками".

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