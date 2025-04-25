Лавров: Кремль готовий до угоди зі США щодо України, але є умова

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль готовий досягти угоди зі США щодо України. Однак зазначив, що деякі елементи необхідно "доопрацювати".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CBC News.
Крім заяви про угоду, Лавров висловився про президента США Дональда Трампа і його зусилля закінчити війну в Україні.
"Президент Сполучених Штатів вважає, і я думаю, що справедливо, що ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав глава МЗС РФ.
Його заяви прозвучали після того, як у ніч на четвер, 24 квітня, Росія завдала ударів по Києву, де є загиблі і десятки постраждалих, а також по інших містах України. Видання зазначає, що атака на столицю була найсмертоноснішою за останні місяці і сталася тоді, коли Трамп просуває свою пропозицію щодо завершення війни.
На запитання ведучої, навіщо було скоєно вбивства мирних жителів після того, як Україна ще в березні заявила готовність до припинення вогню, Лавров почав говорити типові пропагандистські гасла РФ.
"Ми наносимо удари тільки по військових цілях або цивільних об'єктах, які використовують військові. Путін говорив про це багато разів", - відповів глава російського МЗС.
Говорячи знову на тему переговорів з Україною, Лавров заявив, що є "кілька ознак того, що ми рухаємося в правильному напрямку". Однією з них він назвав те, що Трамп, ймовірно, єдиний лідер на Землі, "який усвідомив необхідність усунення корінних причин цієї ситуації".
Нагадаємо, вчора президент США заявив, що незадоволений тим, що Росія завдала ракетних ударів по Києву. Він зажадав припинити війну.
"Я незадоволений російськими ударами по Києву. У них немає необхідності, і вони дуже невчасно. Володимире, зупиніться! По 5 000 солдатів на тиждень гине. Давайте укладемо мирний договір!" - написав Трамп, не уточнивши, кого з Володимирів він має на увазі.
Раніше Трамп заявляв, що між Україною і Росією цього тижня може бути досягнута угода, додавши, що обидві країни разом зі США зможуть заробити статки.
Також зазначимо, що минулого тижня між США, Україною та деякими представниками Європи відбулася зустріч у Парижі. Після виходячи зі ЗМІ стало відомо, що цього тижня, 23 квітня, має відбутися ще одна зустріч, але вона вже буде в Лондоні. Як стверджується, ця зустріч мала стати фінальною, щоб узгодити єдину позицію щодо закінчення війни, після чого спецпредставник Трампа Стів Віткофф передав би відповідну інформацію Москві.
Однак зустріч у Лондоні було зірвано, вона пройшла за участю чиновників нижчого рангу (за винятком України). У ЗМІ причиною називали нібито те, що план Трампа передбачає визнання Америкою Криму російським, але Володимир Зеленський заявив днями журналістам, що Україна не визнає Крим російським. Невдовзі Трамп написав у своїх соцмережах, а опісля той самий меседж сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, що ніхто не вимагає конкретно Україну визнавати Крим російським. Однак, згідно з інформацією у ЗМІ, європейські країни теж виступають проти визнання українського півострова територією РФ.
Незважаючи на змінений формат зустрічі, у Лондоні був присутній спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог.
Учора президент України Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі в Лондоні було сформовано новий документ щодо питання України. Він також додав, що цей документ вже передано Трампу.
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