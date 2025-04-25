Лавров: Кремль готов к сделке с США по Украине, но есть условие

Помимо заявление о сделке, Лавров высказался о президенте США Дональде Трампе и его усилиям закончить войну в Украине.

"Президент Соединенных Штатов считает, и я думаю, что справедливо, что мы движемся в правильном направлении", - сказал глава МИД РФ.

Его заявления прозвучали после того, как в ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла удары по Киеву, где есть погибшие и десятки пострадавших, а также по другим городам Украины. Издание отмечает, что атака на столицу была самой смертоносной за последние месяцы и произошла тогда, когда Трамп продвигает свое предложение по завершению войны.

На вопрос ведущей, зачем были совершены убийства мирных жителей после того, как Украина еще в марте заявлена готовности к прекращению огня, Лавров начал говорить типичные пропагандистские лозунги РФ.

"Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используют военные. Путин говорил об этом много раз", - ответил глава российского МИД.

Говоря вновь на тему переговоров с Украиной, Лавров заявил, что есть "несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении". Одним из них он назвал то, что Трамп, вероятно, единственный лидер на Земле, "который осознал необходимость устранения коренных причин этой ситуации".