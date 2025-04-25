Лавров: Кремль готов к сделке с США по Украине, но есть условие

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль готов достичь соглашения с США по Украине. Однако отметил, что некоторые элементы необходимо "доработать".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CBC News.
Помимо заявление о сделке, Лавров высказался о президенте США Дональде Трампе и его усилиям закончить войну в Украине.
"Президент Соединенных Штатов считает, и я думаю, что справедливо, что мы движемся в правильном направлении", - сказал глава МИД РФ.
Его заявления прозвучали после того, как в ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла удары по Киеву, где есть погибшие и десятки пострадавших, а также по другим городам Украины. Издание отмечает, что атака на столицу была самой смертоносной за последние месяцы и произошла тогда, когда Трамп продвигает свое предложение по завершению войны.
На вопрос ведущей, зачем были совершены убийства мирных жителей после того, как Украина еще в марте заявлена готовности к прекращению огня, Лавров начал говорить типичные пропагандистские лозунги РФ.
"Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используют военные. Путин говорил об этом много раз", - ответил глава российского МИД.
Говоря вновь на тему переговоров с Украиной, Лавров заявил, что есть "несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении". Одним из них он назвал то, что Трамп, вероятно, единственный лидер на Земле, "который осознал необходимость устранения коренных причин этой ситуации".
Напомним, вчера президент США заявил, что недоволен тем, что Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Он потребовал прекратить войну.
"Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5 000 солдат в неделю гибнет. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп, не уточнив, кого из Владимиров он имеет ввиду.
Ранее Трамп заявлял, что между Украиной и Россией на этой неделе может быть достигнута сделка, добавив, что обе страны вместе с США смогут заработать состояния.
Также отметим, что на прошлой неделе между США, Украиной и некоторыми представителями Европы прошла встреча в Париже. После исходя из СМИ стало известно, что на этой неделе, 23 апреля, должна пройти еще одна встреча, но она уже будет в Лондоне. Как утверждается, данная встреча должна была стать финальной, чтобы согласовать единую позицию по окончанию войны, после чего спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф передал бы соответствующую информацию Москве.
Однако встреча в Лондоне была сорвана и прошла с участием чиновников более низшего ранга (за исключением Украины). В СМИ причиной называли якобы то, что план Трампа предусматривает признание Америкой Крыма российским, но Владимир Зеленский заявил на днях журналистам, что Украина не признает Крым российским. Вскоре Трамп написал в своих соцсетях, а после тот же месседж сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, что никто не требует конкретно Украину признавать Крым российским. Однако, согласно информации в СМИ, европейские страны тоже выступают против признания украинского полуострова территорией РФ.
Несмотря на измененный формат встречи, в Лондоне присутствовал спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи в Лондоне был сформирован новый документ по вопросу Украины. Он также добавил, что этот документ уже передан Трампу.
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