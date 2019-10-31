Лавров и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, беседа дипломатов продлилась около двух часов.

"Россия неизменно выступает за то, чтобы ОБСЕ использовалась как площадка для диалога и именно в целях поиска коллективных ответов на общие вызовы. Тесно сотрудничаем с представителями ОБСЕ, ее различных институтов и структур", - напомнил министр.

Дипломаты приветствовали долгожданное начало процесса отвода сил в Золотом.

"При режиме (пятого президента Украины Петра - ред.) Порошенко создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства", - заявил глава МИД Росии, при этом отметив, что с приходом президента Владимира Зеленского ситуация значительно изменилась. Он выразил надежду, что приказы украинского президента по отводу сил будут действительно выполнены.

Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что в перспективе важно добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и прекратить нарушения режима прекращения огня.

В свою очередь, генсек ОБСЕ подтвердил, что вопрос соблюдения режима тишины действительно оставляет желать лучшего. По его словам, в последние 4-6 недель увеличилось количество нарушений, в результате чего растет число жертв среди мирного населения.

"Их (жертв - ред) меньше, чем в прошлом году, но каждая унесенная жизнь гражданского населения - это та жизнь, которая могла продолжаться, и этого нельзя допускать. Вместе мы должны продолжать нашу работу над тем, чтобы свести к нулю количество нарушений соглашения о прекращение огня", - заявил Гремингер.

Напомним, в Золотом 29 октября начался процесс разведения войск. Это стало возможным после того, как в течение семи суток был соблюден режим прекращения огня.

Кроме того, на участке разведения №2 в районе Золотого-4 представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию отвода сил и средств.