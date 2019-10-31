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В ОБСЕ назвали необходимое условие разведения сил в Петровском

Новости » Политика     31.10.2019 - 13:26
В ОБСЕ назвали необходимое условие разведения сил в Петровском
Фото: Томас Гремингер (УНИАН)

Гремингер заявил, что для разведения нужна политическая воля

Для начала разведения сил в Петровском Донецкой области необходима политическая воля всех сторон процесса. Об этом на брифинге после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер, передают российские СМИ.

В частности, Гремингер отметил успешное разведение сил в Золотом и Станице Луганской.

"Я надеюсь, что в Петровском это начнется на следующей неделе. Автоматически это не произойдет, необходима политическая воля со стороны всех участников", - подчеркнул Гремингер.

Он также добавил, что ОБСЕ ждала разведения сил на протяжении трех лет.

"Сейчас все это происходит. Это вселяет надежду", - добавил генсек ОСБЕ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском. По его словам, процесс должен стартовать 4 ноября.

Он также выразил надежду, что на встрече в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и РФ будут достигнуты договоренности о прекращении войны на Донбассе

"Условиями встречи "нормандской четверки" было: подтверждение текста "формулы Штайнмайера" и разведение войск в Золотом и Петровском. Мы со своей стороны начали разведение… Поэтому я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча. Главный результат - это договоренности о прекращении войны", - сказал Зеленский.

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