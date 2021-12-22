Лавров анонсировал переговоры по "гарантиями безопасности" с США на начало 2022

Переговоры по "гарантиями безопасности" между Россией и США пройдут в ближайшее время. Первый раунд ожидается уже в начале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"По итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в январе планируется задействовать переговорную площадку для обсуждения и второго документа - проекта соглашения по "гарантиям безопасности" между Россией и странами НАТО.