Лавров анонсував переговори щодо "гарантій безпеки" з США на початок 2022

Переговори щодо "гарантій безпеки" між Росією і США пройдуть найближчим часом. Перший раунд очікується вже на початку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"За підсумками чергового контакту по суті погоджено організаційні модальності подальшої роботи. На початку наступного року першим раундом має бути двосторонній контакт між нашими та американськими переговорниками", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, у січні планується задіяти переговорний майданчик для обговорення й другого документа - проекту угоди щодо "гарантій безпеки" між Росією та країнами НАТО.