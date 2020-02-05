Лавина в Турции: число погибших резко возросло

Вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает Hurriyet.

По словам губернатора региона Мехмета Эмин Билмеза погибли 8 жандармов, 3 охранника, 1 пожарный и 9 гражданских лиц. Он также сообщил, что под снегом еще могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Фото: hurriyet.com.tr

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в турецкой провинции Ван во время плохой погоды снежной волной накрыло микроавтобус и снегоуборочную машину, двигавшеюся по шоссе Ван-Бахчесарай. В результате схода лавины погибли пять человек. Еще двое считались пропавшими без вести.

Напомним, в Гималаях на высоте более 3 тыс. метров над уровнем моря в результате схода лавины пропали семь человек.

Также ранее РБК-Украина писало, что в США на горнолыжном курорте в Северной Калифорнии произошло схождение лавины. В результате один лыжник погиб, еще один получил тяжелые травмы.

Также сообщалось, что на самой высокой вершине Альп Монблане в конце ноября сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников.