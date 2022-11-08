В лави ЗСУ - з випробувальним терміном: кого хочуть перевіряти на профпридатність

В Україні планують брати на військову службу тих, хто пройшов випробувальний термін. Така перевірка стосуватиметься охочих служити на контрактній основі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №8169.
Відомо, що цей документ вже зареєстрували у Верховній Раді.
Як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту, "він має вдосконалити деякі питання проходження військової служби". Тобто, так хочуть посилити якість відбору на військову службу та підвищити її престижність.
Зазначено, що тривалість такого випробувального терміну для потенційних контрактників становитиме від 1 місяця до пів року.
"Порядок проведення випробування встановлюється відповідними положеннями про проходження військової служби та іншими нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено законом", - вказано в документі.
При цьому визначено варіанти розвитку подій на випадок, якщо військовослужбовець не пройшов успішно випробувальний термін. Тут відповідно до ситуації, є декілька сценаріїв:
Втім, що військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у ЗСУ або інших військових формуваннях.
Однак, в період дії воєнного стану (який введено зараз) діють свої правила для контрактників, які не змогли пройти випробувальний термін. Їх направляють для подальшого проходження служби у лавах ЗСУ.
Згідно з документом, випробувальний термін не потрібно буде проходити таким категоріям:
Тобто, цей випробувальний термін для служби в ЗСУ на контракті хочуть запровадити для тих, хто раніше не служив в армії та не навчався за військовим спеціальностям у вишах.
Нагадаємо, нещодавно Верховна рада ухвалила закон щодо бронювання військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
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