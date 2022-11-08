В лави ЗСУ - з випробувальним терміном: кого хочуть перевіряти на профпридатність

Для чого це потрібно?

Відомо, що цей документ вже зареєстрували у Верховній Раді.

Як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту, "він має вдосконалити деякі питання проходження військової служби". Тобто, так хочуть посилити якість відбору на військову службу та підвищити її престижність.

Скільки триватиме випробувальний термін?

Зазначено, що тривалість такого випробувального терміну для потенційних контрактників становитиме від 1 місяця до пів року.

"Порядок проведення випробування встановлюється відповідними положеннями про проходження військової служби та іншими нормативно-правовими актами, якщо інше не передбачено законом", - вказано в документі.

Якщо перевірку пройти не вдалося?

При цьому визначено варіанти розвитку подій на випадок, якщо військовослужбовець не пройшов успішно випробувальний термін. Тут відповідно до ситуації, є декілька сценаріїв:

якщо військокослужбовець не пройшов випробувальний термін, то то контракт із ним розривають достроково;

якщо випробування проходила жінка, її звільняють від військової служби;

якщо це був військовослужбовець-строковик, його відправляють назад для несення строкової служби. І при цьому термін, який він провів на контрактній службі, зараховують у строк проходження строкової у співвідношенні 2:1. Тобто, два місяці служби на контракті зараховують як один місяць строкової служби;

якщо не пройшов випробування резервіст, його відправляють у резерв.

Втім, що військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у ЗСУ або інших військових формуваннях.

Однак, в період дії воєнного стану (який введено зараз) діють свої правила для контрактників, які не змогли пройти випробувальний термін. Їх направляють для подальшого проходження служби у лавах ЗСУ.

Хто не проходитиме випробувальний термін?

Згідно з документом, випробувальний термін не потрібно буде проходити таким категоріям:

курсантам вищих військових навчальних закладів;

курсантам військових навчальних підрозділів вищої освіти;

тим, хто раніше проходив військову службу.

Тобто, цей випробувальний термін для служби в ЗСУ на контракті хочуть запровадити для тих, хто раніше не служив в армії та не навчався за військовим спеціальностям у вишах.