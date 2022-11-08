В ряды ВСУ - с испытательным сроком: кого хотят проверять на профпригодность

В Украине планируют брать на военную службу тех, кто прошел испытательный срок. Такая проверка будет касаться желающих служить на контрактной основе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №8169.
Известно, что этот документ уже зарегистрирован в Верховной раде.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, "он должен усовершенствовать некоторые вопросы прохождения военной службы". То есть, так хотят усилить качество отбора на военную службу и повысить ее престижность.
Отмечено, что продолжительность такого испытательного срока для потенциальных контрактников будет составлять от 1 месяца до полугода.
"Порядок проведения испытания устанавливается соответствующими положениями о прохождении воинской службы и другими нормативно-правовыми актами, если иное не предусмотрено законом", - указано в документе.
При этом определены варианты развития событий в случае, если военнослужащий не прошел успешно испытательный срок. Здесь есть несколько сценариев:
Впрочем, военнослужащие, которые признаны успешно прошедшими испытания, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ или других военных формированиях.
Однако, в период действия военного положения (введенного сейчас) действуют свои правила для контрактников, которые не смогли пройти испытательный срок. Их направляют для дальнейшего прохождения службы в рядах ВСУ.
Согласно документу, испытательный срок не нужно будет проходить следующим категориям:
То есть этот испытательный срок для службы в ВСУ на контракте хотят ввести для тех, кто раньше не служил в армии и не учился по военным специальностям в вузах.
Напомним, недавно Верховная рада приняла закон о бронировании военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.