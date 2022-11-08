В ряды ВСУ - с испытательным сроком: кого хотят проверять на профпригодность

Зачем это нужно?

Известно, что этот документ уже зарегистрирован в Верховной раде.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, "он должен усовершенствовать некоторые вопросы прохождения военной службы". То есть, так хотят усилить качество отбора на военную службу и повысить ее престижность.

Сколько продлится испытательный срок?

Отмечено, что продолжительность такого испытательного срока для потенциальных контрактников будет составлять от 1 месяца до полугода.

"Порядок проведения испытания устанавливается соответствующими положениями о прохождении воинской службы и другими нормативно-правовыми актами, если иное не предусмотрено законом", - указано в документе.

Если проверку пройти не удалось?

При этом определены варианты развития событий в случае, если военнослужащий не прошел успешно испытательный срок. Здесь есть несколько сценариев:

если военнослужащий не прошел испытательный срок, то контракт с ним расторгают досрочно;

если испытание проходила женщина, ее освобождают от военной службы;

если это был военнослужащий-срочник, его отправляют обратно для несения срочной службы. И при этом срок, который он провел на контрактной службе, засчитывают в срок прохождения срочной в соотношении 2:1. То есть два месяца службы на контракте засчитывают как один месяц срочной службы;

если не прошел испытание резервист, его отправляют в резерв.

Впрочем, военнослужащие, которые признаны успешно прошедшими испытания, продолжают прохождение военной службы по контракту соответственно в ВСУ или других военных формированиях.

Однако, в период действия военного положения (введенного сейчас) действуют свои правила для контрактников, которые не смогли пройти испытательный срок. Их направляют для дальнейшего прохождения службы в рядах ВСУ.

Кто не будет проходить испытательный срок?

Согласно документу, испытательный срок не нужно будет проходить следующим категориям:

курсантам высших военных учебных заведений;

курсантам военных учебных подразделений высшего образования;

тем, кто раньше проходил военную службу.

То есть этот испытательный срок для службы в ВСУ на контракте хотят ввести для тех, кто раньше не служил в армии и не учился по военным специальностям в вузах.