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Лауреатка Нобелівської премії не буде давати пресконференцій: до чого тут Україна

Фото: Хан Канг, південнокорейська письменниця (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Південнокорейська письменниця Хан Канг зробила заяву після того, як стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури. Вона подякувала за нагороду, але відмовилась від прес-конференцій та коментарів ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

Крім того, 

Нагадаємо, Хан Канг стала першою азійською жінкою-лауреатом у галузі літератури. Нобелівську премію вона отримала за "насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

У 2016 році Хан Канг стала лауреаткою міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка". Твір розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення. Більше про твори Канг - читайте за посиланням.

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Південна КореяНобелівська премія