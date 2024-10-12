Лауреатка Нобелівської премії не буде давати пресконференцій: до чого тут Україна

Нагадаємо, Хан Канг стала першою азійською жінкою-лауреатом у галузі літератури. Нобелівську премію вона отримала за "насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

У 2016 році Хан Канг стала лауреаткою міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка". Твір розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення. Більше про твори Канг - читайте за посиланням.

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