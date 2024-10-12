Лауреат Нобелевской премии не будет давать пресс-конференций: при чем здесь Украина

Напомним, Хан Канг стала первой азиатской женщиной-лауреатом в области литературы. Нобелевскую премию она получила за "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

В 2016 году Хан Канг стала лауреатом международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка". Произведение рассказывает о решительном отказе женщины от мясных продуктов и о разрушительных последствиях такого решения. Больше о произведениях Канг - читайте по ссылке.

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