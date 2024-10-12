Лауреат Нобелевской премии не будет давать пресс-конференций: при чем здесь Украина

Южнокорейская писательница Хан Канг сделала заявление после того, как стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе. Она поблагодарила за награду, но отказалась от пресс-конференций и комментариев СМИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Кроме того,
Напомним, Хан Канг стала первой азиатской женщиной-лауреатом в области литературы. Нобелевскую премию она получила за "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".
В 2016 году Хан Канг стала лауреатом международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка". Произведение рассказывает о решительном отказе женщины от мясных продуктов и о разрушительных последствиях такого решения. Больше о произведениях Канг - читайте по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.