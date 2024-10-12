RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Лауреат Нобелевской премии не будет давать пресс-конференций: при чем здесь Украина

Фото: Хан Канг, южнокорейская писательница (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Южнокорейская писательница Хан Канг сделала заявление после того, как стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе. Она поблагодарила за награду, но отказалась от пресс-конференций и комментариев СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Кроме того,

Напомним, Хан Канг стала первой азиатской женщиной-лауреатом в области литературы. Нобелевскую премию она получила за "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

В 2016 году Хан Канг стала лауреатом международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка". Произведение рассказывает о решительном отказе женщины от мясных продуктов и о разрушительных последствиях такого решения. Больше о произведениях Канг - читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная КореяНобелевская премия