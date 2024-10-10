Що написала Хан Канг, яка отримала Нобеля з літератури

Південнокорейська письменниця Хан Канг стала цьогорічним лауреатом Нобелівської премії з літератури. Загалом вона написала близько 16 творів, але в українському перекладі видана лише одна книга її.

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Комітет Нобелівської премії зазначив, що Хан Канг має унікальне усвідомлення зв’язків між тілом і душею, живим і мертвим, і у своєму поетичному та експериментальному стилі стала новатором у сучасній прозі.

Свою літературну діяльність письменниця почала ще у 1993 році з публікації віршу в одному з випусків журналу "Література і суспільство". Загалом Хан Канг написала близько 16 творів, проте тільки половина з них були перекладені іноземними мовами. В українському перекладі видана лише одна книга - "Вегетаріанка".

Починаючи з літа 2013 року, Хан викладає письменницьку майстерність у Сеульському інституті мистецтв. У 2018 році її роман "Улюбленому синові" було відібрано для проекту шотландської художниці Кеті Патерсон, який буде опублікований у 2114 році. До того часу рукопис зберігатиметься у невиданому та непрочитаному вигляді.

Про книгу "Вегетаріанка"

Цей роман Хан написала від руки. У свої студентські роки письменницю вразив цей рядок з поезії Ї Санга: "Вважаю, що людям слід стати рослинами" і згодом надихнув її на створення "Вегетаріанки".

Жанр роману балансує між домашнім трилером і притчею про трансформацію. Зокрема, оповідь ведеться від імені нікчемного чоловіка головної героїні Джінг-хай. Він працює в офісі, одержимого свояка-художника і заклопотаної старшої сестри. Ці герої працюють, відчувають муки творчості і облаштовують власне життя, натомість Джінг-хай припиняє робити будь-що взагалі.