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Хто отримав Нобелівську премію з літератури цьогоріч: названо ім'я

Стокгольм, Четвер 10 жовтня 2024 14:03
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Хто отримав Нобелівську премію з літератури цьогоріч: названо ім'я Фото: оголошено лауреата Нобелівської премії-2024 з літератури (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Нобелівський комітет 10 жовтня оголосив лауреата премії у галузі літератури. Нею стала південнокорейська письменниця Хан Канг "за її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.

Що відомо про лауреата

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Хто став лауреатом в галузі літератури минулого року

За заповітом Альфреда Нобеля лауреатом з літератури має бути людина, яка створила "найвидатніші роботи в напрямку ідеалізму". При цьому первісна вимога розглядати тільки ті роботи, що були створені в рік, що передує року нагороди, була змінена, щоб роботи могли бути розглянуті, якщо їх значення було визнано лише недавно.

Цікаво, що майже кожного року Нобелівська премія з літератури була присуджується одній людині. Лише кілька разів вона була розділена між двома авторами: у 1904, 1917, 1966 та 1974 роках.

У 2023 році нагороду отримав Норвезький письменник та драматург Юн Фоссе "за новаторські п'єси та прозу, які висловлюють невимовне". Він пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, а також есе і п'єси, а його твори перекладено на понад 40 мов.

Постановки п'єс Фоссе здійснюють у багатьох країнах світу, зокрема в Німеччині, Франції, США та Японії. Письменника вважають одним із представників постмодернізму в норвезькій літературі. У своїх творах Фоссе застосовує своєрідну техніку, яку сам називає "писання", в якій на першому плані виступає ритм, якого автор досягає через повтори.

Нобелівський тиждень-2024

Нагадаємо, що цього тижня, а саме 7 жовтня розпочався нобелівський тиждень, під час якого визначать лауреатів премії за 2024 рік.

Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

Сума премії змінюється залежно від доходів Фундації Нобеля. Цьогоріч вона становитиме 11 млн шведських крон (близько 1,1 млн доларів).

Вже визначені лауреати у таких галузях:

з медицини та фізіології - Віктор Амброс та Гері Равкан "за відкриття молекул мікроРНК, які регулюють роботу генів";

з фізики - Джон Гопфілд та Джефрі Гінтон "за дослідження в галузі машинного навчання нейромереж";

з хімії - Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон Джумпер "за передбачення структури білка".

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