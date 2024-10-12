Лауреатка Нобелівської премії не буде давати пресконференцій: до чого тут Україна
Південнокорейська письменниця Хан Канг зробила заяву після того, як стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури. Вона подякувала за нагороду, але відмовилась від прес-конференцій та коментарів ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.
"Я була здивована, коли вперше отримала новину про свою нагороду... Я також була приголомшена теплими вітаннями, які хлинули великою хвилею. Хочу висловити глибоку подяку", - сказала Хан Канг.
Водночас батько письменниці розповів, що вона вирішила не проводити прес-конференцію з нагоди нагородження. Таким чином, за словами батька, Хан Канг вирішила висловити повагу тим, хто страждає від поточних глобальних конфліктів, в тому числі від війни Росії проти України.
Крім того, Хан Канг не братиме участі в жодних окремих інтерв’ю зі ЗМІ, але поділиться своїми думками у промові у Стокгольмі 10 грудня під час церемонії нагородження.
Нагадаємо, Хан Канг стала першою азійською жінкою-лауреатом у галузі літератури. Нобелівську премію вона отримала за "насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".
У 2016 році Хан Канг стала лауреаткою міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка". Твір розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення. Більше про твори Канг - читайте за посиланням.
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