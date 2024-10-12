Лауреатка Нобелівської премії не буде давати пресконференцій: до чого тут Україна

Південнокорейська письменниця Хан Канг зробила заяву після того, як стала лауреаткою Нобелівської премії з літератури. Вона подякувала за нагороду, але відмовилась від прес-конференцій та коментарів ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap .

"Я була здивована, коли вперше отримала новину про свою нагороду... Я також була приголомшена теплими вітаннями, які хлинули великою хвилею. Хочу висловити глибоку подяку", - сказала Хан Канг.

Водночас батько письменниці розповів, що вона вирішила не проводити прес-конференцію з нагоди нагородження. Таким чином, за словами батька, Хан Канг вирішила висловити повагу тим, хто страждає від поточних глобальних конфліктів, в тому числі від війни Росії проти України.