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Лауреат Нобелевской премии не будет давать пресс-конференций: при чем здесь Украина

Сеул, Суббота 12 октября 2024 16:57
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Лауреат Нобелевской премии не будет давать пресс-конференций: при чем здесь Украина Фото: Хан Канг, южнокорейская писательница (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Южнокорейская писательница Хан Канг сделала заявление после того, как стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе. Она поблагодарила за награду, но отказалась от пресс-конференций и комментариев СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

"Я была удивлена, когда впервые получила новость о своей награде... Я также была ошеломлена теплыми поздравлениями, хлынувшими большой волной. Хочу выразить глубокую благодарность", - сказала Хан Канг.

В то же время отец писательницы рассказал, что она решила не проводить пресс-конференцию по случаю награждения. Таким образом, по словам отца, Хан Канг решила выразить уважение тем, кто страдает от текущих глобальных конфликтов, в том числе от войны России против Украины.

Кроме того, Хан Канг не будет участвовать ни в каких отдельных интервью со СМИ, но поделится своими мыслями в речи в Стокгольме 10 декабря во время церемонии награждения.

Напомним, Хан Канг стала первой азиатской женщиной-лауреатом в области литературы. Нобелевскую премию она получила за "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".

В 2016 году Хан Канг стала лауреатом международной Букеровской премии за роман "Вегетарианка". Произведение рассказывает о решительном отказе женщины от мясных продуктов и о разрушительных последствиях такого решения. Больше о произведениях Канг - читайте по ссылке.

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Южная Корея Нобелевская премия
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