Лауреат Нобелевской премии не будет давать пресс-конференций: при чем здесь Украина

Южнокорейская писательница Хан Канг сделала заявление после того, как стала лауреаткой Нобелевской премии по литературе. Она поблагодарила за награду, но отказалась от пресс-конференций и комментариев СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap .

"Я была удивлена, когда впервые получила новость о своей награде... Я также была ошеломлена теплыми поздравлениями, хлынувшими большой волной. Хочу выразить глубокую благодарность", - сказала Хан Канг.

В то же время отец писательницы рассказал, что она решила не проводить пресс-конференцию по случаю награждения. Таким образом, по словам отца, Хан Канг решила выразить уважение тем, кто страдает от текущих глобальных конфликтов, в том числе от войны России против Украины.