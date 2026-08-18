Латвійські морські дрони FOG і RAY пішли у серійне виробництво: до чого Україна

Що відомо про проєкт

Проєкт під назвою "Модернізація безпілотного надводного апарата (USV) та підготовка виробничого процесу" співфінансувався Європейським Союзом через Європейський фонд регіонального розвитку.

У межах проєкту NEWT21 провела інтеграцію систем, тестування та підготувала фінальну технічну документацію, що дозволило перейти до стандартизованого випуску й комерційного впровадження обох апаратів.

Характеристики FOG і RAY

FOG - це швидкісний тактичний морський дрон для оперативного розгортання, скритної розвідки та перехоплення, корпус якого виготовлено з вуглецевого та арамідного волокна.

Збройні сили України використовували FOG для розвідувальних і патрульних місій у Чорному морі, а іспанська компанія UAV Navigation-Grupo Oesía продемонструвала автономну систему керування на базі FOG під час навчань спецпризначенців США в Картахені.

RAY - більший багатомодульний апарат для логістики, спостереження та гідрографічних місій.

Його довжина становить 5400 мм, ширина - 2250 мм, вага - менше 500 кг при вантажопідйомності до 500 кг.

Два водометні двигуни потужністю 90 к.с. кожен забезпечують крейсерську швидкість 50 км/год і максимальну - 78 км/год.

Запас ходу сягає 700 км на крейсерській швидкості.

NEWT21 пропонує RAY для доставки вантажів, медичної евакуації (фіксовані кріплення для чотирьох ноші), підтримки десантування наземних роботизованих систем, а також як носій дронів-перехоплювачів чи протимінного обладнання. Наземна станція керування здатна одночасно командувати до 32 апаратами.