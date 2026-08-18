Латвійські морські дрони FOG і RAY пішли у серійне виробництво: до чого Україна

Латвійський виробник безпілотних систем NEWT21 завершив проєкт з переведення морських дронів FOG і RAY зі стадії прототипу на рівень серійного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії NEWT21 у LinkedIn.
Що відомо про проєкт
Проєкт під назвою "Модернізація безпілотного надводного апарата (USV) та підготовка виробничого процесу" співфінансувався Європейським Союзом через Європейський фонд регіонального розвитку.
У межах проєкту NEWT21 провела інтеграцію систем, тестування та підготувала фінальну технічну документацію, що дозволило перейти до стандартизованого випуску й комерційного впровадження обох апаратів.
Характеристики FOG і RAY
FOG - це швидкісний тактичний морський дрон для оперативного розгортання, скритної розвідки та перехоплення, корпус якого виготовлено з вуглецевого та арамідного волокна.
Збройні сили України використовували FOG для розвідувальних і патрульних місій у Чорному морі, а іспанська компанія UAV Navigation-Grupo Oesía продемонструвала автономну систему керування на базі FOG під час навчань спецпризначенців США в Картахені.
RAY - більший багатомодульний апарат для логістики, спостереження та гідрографічних місій.
NEWT21 пропонує RAY для доставки вантажів, медичної евакуації (фіксовані кріплення для чотирьох ноші), підтримки десантування наземних роботизованих систем, а також як носій дронів-перехоплювачів чи протимінного обладнання. Наземна станція керування здатна одночасно командувати до 32 апаратами.
Раніше РБК-Україна повідомляла, що данська компанія BlueShadow розглядає можливість протидії балістичним ракетам та гіперзвуковій зброї за допомогою системи морського перехоплення дронів Blue Dragon. Також повідомлялося, що захист коридорів для цивільного судноплавства стане ключовою частиною місії Blue Dragon у Чорному морі.