Латвийские морские дроны FOG и RAY пошли в серийное производство: при чем тут Украина

Латвийский производитель беспилотных систем NEWT21 завершил проект по переводу морских дронов FOG и RAY со стадии прототипа на уровень серийного производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании NEWT21 в LinkedIn.
Что известно о проекте
Проект под названием "Модернизация беспилотного надводного аппарата (USV) и подготовка производственного процесса" софинансировался Европейским Союзом через Европейский фонд регионального развития.
В рамках проекта NEWT21 провела интеграцию систем, тестирование и подготовила финальную техническую документацию, позволившую перейти к стандартизированному выпуску и коммерческому внедрению обоих аппаратов.
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Характеристики FOG и RAY
FOG – это скоростной тактический морской дрон для оперативного развертывания, скрытой разведки и перехвата, корпус которого изготовлен из углеродного и арамидного волокна.
Вооруженные силы Украины использовали FOG для разведывательных и патрульных миссий в Черном море, а испанская компания UAV Navigation-Grupo Oesía продемонстрировала автономную систему управления на базе FOG во время учений спецназовцев США в Картахене.
RAY – больший многомодульный аппарат для логистики, наблюдения и гидрографических миссий.
NEWT21 предлагает RAY для доставки грузов, медицинской эвакуации (фиксированные крепления для четырех ноши), поддержки десантирования наземных роботизированных систем, а также в качестве носителя дронов-перехватчиков или противоминного оборудования. Наземная станция управления способна одновременно командовать до 32 аппаратов.
Ранее РБК-Украина сообщала, что датская компания BlueShadow рассматривает возможность противодействия баллистическим ракетам и гиперзвуковому оружию посредством системы морского перехвата дронов Blue Dragon. Также сообщалось, что защита коридоров для гражданского судоходства станет ключевой частью миссии Blue Dragon в Черном море.