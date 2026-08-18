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Латвийские морские дроны FOG и RAY пошли в серийное производство: при чем тут Украина

15:55 18.08.2026 Вт
2 мин
Готовы ли латвийские морские дроны к массовому выпуску и применяются ли в Украине?
aimg Лев Шевченко
Фото: морской дрон (NEWT21)

Латвийский производитель беспилотных систем NEWT21 завершил проект по переводу морских дронов FOG и RAY со стадии прототипа на уровень серийного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании NEWT21 в LinkedIn.

Что известно о проекте

Проект под названием "Модернизация беспилотного надводного аппарата (USV) и подготовка производственного процесса" софинансировался Европейским Союзом через Европейский фонд регионального развития.

В рамках проекта NEWT21 провела интеграцию систем, тестирование и подготовила финальную техническую документацию, позволившую перейти к стандартизированному выпуску и коммерческому внедрению обоих аппаратов.

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Характеристики FOG и RAY

FOG – это скоростной тактический морской дрон для оперативного развертывания, скрытой разведки и перехвата, корпус которого изготовлен из углеродного и арамидного волокна.

Вооруженные силы Украины использовали FOG для разведывательных и патрульных миссий в Черном море, а испанская компания UAV Navigation-Grupo Oesía продемонстрировала автономную систему управления на базе FOG во время учений спецназовцев США в Картахене.

RAY – больший многомодульный аппарат для логистики, наблюдения и гидрографических миссий.

  • Его длина составляет 5400 мм, ширина – 2250 мм, вес – менее 500 кг при грузоподъемности до 500 кг.
  • Два водометных двигателя мощностью 90 л.с. каждый обеспечивают крейсерскую скорость 50 км/ч и максимальную – 78 км/ч.
  • Запас хода достигает 700 км на крейсерской скорости.

NEWT21 предлагает RAY для доставки грузов, медицинской эвакуации (фиксированные крепления для четырех ноши), поддержки десантирования наземных роботизированных систем, а также в качестве носителя дронов-перехватчиков или противоминного оборудования. Наземная станция управления способна одновременно командовать до 32 аппаратов.

Ранее РБК-Украина сообщала, что датская компания BlueShadow рассматривает возможность противодействия баллистическим ракетам и гиперзвуковому оружию посредством системы морского перехвата дронов Blue Dragon. Также сообщалось, что защита коридоров для гражданского судоходства станет ключевой частью миссии Blue Dragon в Черном море.

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