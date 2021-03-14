UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Латвийская airBaltic возобновляет полеты в Украину: даты и направления

Автор: РБК-Украина

Латвийская авиакомпания airBaltic с середины марта возобновляет полеты в Украину. Запуск рейсов будет осуществляться поэтапно.

Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.

Сообщается, что уже 17 марта возобновляются полеты по маршруту Рига-Киев. С 28 марта частота полетов будет составлять четыре рейса в неделю, до этого - два.

Уже 2 мая возобновятся полеты Рига-Одесса с постепенным наращиванием числа рейсов до пяти в неделю. А с 3 июня перезапускается направление Рига-Львов с двумя еженедельными перелетами.

Отметим, рейс Рига-Киев позиционируется как круглогодичный, тогда как остальные только на период летней навигации. На сегодня airBaltic осуществляет перевозки по маршруту Киев-Вильнюс (Литва).

Напомним, ранее Израиль разрешил авиаперелеты в Киев. Таким образом, украинцы могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских компаний, чтобы вернуться домой.

Кроме того, стало известно, что азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновляет полеты из Баку в Киев. Ожидается, что первые рейсы будут выполнять уже в апреле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевЛатвияполеты
Читайте также
City Express в Киеве запустят уже 15 марта: стали известны детали
Прогноз погоды