Латвийская airBaltic возобновляет полеты в Украину: даты и направления

Латвийская авиакомпания airBaltic с середины марта возобновляет полеты в Украину. Запуск рейсов будет осуществляться поэтапно.
Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.
Сообщается, что уже 17 марта возобновляются полеты по маршруту Рига-Киев. С 28 марта частота полетов будет составлять четыре рейса в неделю, до этого - два.
Уже 2 мая возобновятся полеты Рига-Одесса с постепенным наращиванием числа рейсов до пяти в неделю. А с 3 июня перезапускается направление Рига-Львов с двумя еженедельными перелетами.
Отметим, рейс Рига-Киев позиционируется как круглогодичный, тогда как остальные только на период летней навигации. На сегодня airBaltic осуществляет перевозки по маршруту Киев-Вильнюс (Литва).
Напомним, ранее Израиль разрешил авиаперелеты в Киев. Таким образом, украинцы могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских компаний, чтобы вернуться домой.
Кроме того, стало известно, что азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновляет полеты из Баку в Киев. Ожидается, что первые рейсы будут выполнять уже в апреле.