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Израиль разрешил полеты в Киев во время карантина: расписание рейсов до 20 марта

Новина українською → Израиль, Четверг 11 марта 2021 11:07
Израиль разрешил полеты в Киев во время карантина: расписание рейсов до 20 марта Фото: Самолет (freepik)
Автор: Андрей Василюк

Израиль позволил осуществления авиарейсов в Киев, несмотря на карантинные ограничения, которые действуют в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. Обнародовано расписание рейсов до 20 марта.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

Отмечается, что согласно решению правительства государства Израиль, ограничения в аэропорту Бен Гурион будут действовать до 20 марта.

"По результатам предпринятых посольством мероприятий, израильской стороной был включен г. Киев в перечень городов, в которых разрешено осуществлять авиарейсы. Таким образом, граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой", - говорится в сообщении диппредставительства.

На сегодня вылететь из аэропорта Бен Гурион в Киев возможно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.

Посольство обратило внимание, что рейсы авиакомпании МАУ Киев - Тель-Авив – Киев доступны для бронирования во всех каналах продаж и запланированы до 20.03.2021:

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17.03.2021

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PS 775

KBP

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18.03.2021

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PS 776

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18.03.2021

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Что нужно, чтобы попасть на рейс:

1. Купить билет.

2. За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке.

3. Пассажир должен иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часов до вылета. Если пассажир переболел COVID-19 или вакцинировался (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется.

4. Пассажиры также должны пройти температурный скрининг в терминале и следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорту.

5. Подробная информация относительно правил пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион - по ссылке.

Напомним, с 8 марта Израиль позволил въезд отдельным категориям иностранцев. Сегодня речь о туристических поездках не идет.

Сообщалось, что прибытие иностранцев в Израиль связано с особой процедурой и будет требовать предварительного одобрения. Данный режим установлен до 27 марта, после чего может корректироваться.

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