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Латвійська airBaltic відновлює польоти до України: дати та напрями

Автор: РБК-Україна

Латвійська авіакомпанія airBaltic з середини березня відновлює польоти до України. Запуск рейсів буде здійснюватися поетапно.

Про це свідчить інформація на сайті перевізника.

Повідомляється, що вже 17 березня відновлюються польоти за маршрутом Рига-Київ. З 28 березня частота польотів становитиме чотири рейси на тиждень, до цього - два.

Вже 2 травня поновляться польоти Рига-Одеса з поступовим нарощуванням кількості рейсів до п'яти на тиждень. А з 3 червня перезапускається напрямок Рига-Львів з двома щотижневими перельотами.

Зазначимо, рейс Рига-Київ позиціонується як цілорічний, тоді як інші лише на період літньої навігації. На сьогодні airBaltic здійснює перевезення за маршрутом Київ-Вільнюс (Литва).

Нагадаємо, раніше Ізраїль дозволив авіаперельоти до Києва. Таким чином, українці можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських компаній, щоб повернутися додому.

Крім того, стало відомо, що азербайджанський лоукостер Buta Airways відновлює польоти з Баку до Києва. Очікується, що перші рейси будуть виконувати вже в квітні.

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