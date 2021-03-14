Латвійська airBaltic відновлює польоти до України: дати та напрями

Латвійська авіакомпанія airBaltic з середини березня відновлює польоти до України. Запуск рейсів буде здійснюватися поетапно.

Про це свідчить інформація на сайті перевізника .

Повідомляється, що вже 17 березня відновлюються польоти за маршрутом Рига-Київ. З 28 березня частота польотів становитиме чотири рейси на тиждень, до цього - два.

Вже 2 травня поновляться польоти Рига-Одеса з поступовим нарощуванням кількості рейсів до п'яти на тиждень. А з 3 червня перезапускається напрямок Рига-Львів з двома щотижневими перельотами.

Зазначимо, рейс Рига-Київ позиціонується як цілорічний, тоді як інші лише на період літньої навігації. На сьогодні airBaltic здійснює перевезення за маршрутом Київ-Вільнюс (Литва).