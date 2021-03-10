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Азербайджанский лоукостер возобновит полеты в Киев

Новина українською → Баку, Среда 10 марта 2021 16:01
Азербайджанский лоукостер возобновит полеты в Киев Фото: самолет Buta Airways (facebook com butaairways)
Автор: РБК-Украина

Азербайджанская авиакомпания-лоукостер Buta Airways возобновляет полеты из Баку в Киев. Ожидается, что первые рейсы будут выполнять уже в апреле.

Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Сообщается, что специальные рейсы по маршруту Баку-Киев-Баку планируются к выполнению с 1 апреля. Полеты будут осуществляться в киевский аэропорт "Борисполь". Самолеты по данному маршруту будут летать два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

На рейсах Баку-Киев-Баку будут действовать тарифы "Стандарт" и "Супер". Первый стоимостью от 75 евро включает в себя провоз багажа весом не более 23 кг, а также дополнительный багаж весом не более 10 кг. Второй стоимостью от 55 евро допускает провоз регистрируемого багажа весом не более 10 кг.

В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из Украины в Грузию. Первый рейс был осуществлен 1 марта.

Кроме того, с МАУ с марта возобновили часть отмененных рейсов. РБК-Украина писало, куда можно будет полететь.

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