UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Латвії заявили, що погана транспортна інфраструктура гальмує доставку допомоги Україні

Фото: доставка допомоги Україні від Латвії затримується через погану транспортну інфраструктуру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Недосконала транспортна інфраструктура між Латвією та Україною призводить до затримки доставок вантажів з допомогою.

Про це заявив міністр повідомлення Латвії Яніс Вітенбергс, передає РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами латвійського чиновника, йдеться не лише про дорожні мережі, але також про залізниці, порти та аеропорти.

Під час спілкування з міністрами країн-членів Євросоюзу на круглому столі Вітенбергс відзначив важливість інвестицій у таку транспортну інфраструктуру в регіоні, оскільки фінансування з європейських фондів недостатньо.

"Ми домовляємося про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проектів та інвестицій", - сказав глава Мінсполучення Латвії.

Також він зазначив, що було проведено значну роботу щодо покращення інфраструктури єдиної європейської транспортної мережі.

Допомога Україні від Латвії

Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона надає нашій країні як військову, так і політичну допомогу.

Нещодавно глава Міноборони Латвії Інара Мурнієце заявила про те, що країна виділяє на гуманітарну та військову допомогу Україні понад 1% від національного ВВП.

Раніше повідомлялося, що парламент Латвії закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового гелікоптера Мі-17.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяінфраструктураДопомога Україні