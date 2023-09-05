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В Латвии заявили, что плохая транспортная инфраструктура тормозит доставку помощи Украине

Фото: доставка помощи Украине от Латвии задерживается из-за плохой транспортной инфраструктуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Несовершенная транспортная инфраструктура между Латвией и Украиной приводит к задержке доставок грузов с помощью.

Об этом заявил министр сообщения Латвии Янис Витенбергс, передает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам латвийского чиновника, речь идет не только о дорожных сетях, но также о железных дорогах, портах и аэропортах. 

В ходе общения с министрами стран-членов Евросоюза на круглом столе Виттенбергс указал на важность инвестиций в такую транспортную инфраструктуру в регионе, так как финансирования из европейских фондов недостаточно.

"Мы договариваемся о совместной позиции со странами-единомышленниками из нашего региона и ЕС, чтобы получить дополнительные средства для проектов и инвестиций", - сказал глава Минсообщения Латвии.

Также он отметил, что была проделана значительная работа по улучшению инфраструктуры единой европейской транспортной сети.

Помощь Украине от Латвии

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.

Недавно глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце заявила о том, что страна выделяет на гуманитарную и военную помощь Украине более 1% национального ВВП.

Ранее сообщалось, что парламент Латвии призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников. А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.

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